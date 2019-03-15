Роналду - вишенка на торте "Ювентуса": один из лидеров "Аякса" высказался о сопернике по 1/4 финала Лиги Чемпионов

Хавбек "Аякса" Хаким Зийех высказался об "Ювентусе" и их лидере Криштиану Роналду.

"Я рад, что нам выпал "Ювентус". Это великий клуб с великой историей. Разумеется, нас ожидают тяжелые матчи, однако если мы будем играть как в прошлых матчах, то у нас есть шансы.

"Ювентус" демонстрирует отличную компактную игру. Они опасны при контратаках, а Роналду - вишенка на торте "Ювентуса". Он настоящий убийца", - приводит слова Зийеха сайт "Аякса".

Напомним, что поединки 1/4 финала Лиги Чемпионов между "Аяксом" и "Ювентусом" состоятся 9-10 и 16-17 апреля.

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