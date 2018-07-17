Роналду: "Вижу, что "Ювентус" может добиться большого успеха"
Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду поделился ожиданиями от выступления за свою новую команду.
"Знаю, что будет тяжело. Но нам нужно сохранять спокойствие и концентрацию. "Ювентус" даёт мне отличную возможность. Очень благодарен за это. Они ценят меня и мой стиль. Вижу, что "Ювентус" может добиться большого успеха - и дома, и в Европе. Я люблю вызовы. Знаю, что приехал в сложный чемпионат с тактической точки зрения. Но я не люблю сидеть и наслаждаться успехами. Верю в себя и в партнёров. Уверен, что всё будет отлично. Поэтому я очень спокоен и уверен в себе. Лигу Чемпионов хочет выиграть каждый клуб. Как мы говорили с президентом, мы будем биться" - сказал 33-летний португалец.
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|Сампдория
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