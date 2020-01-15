Роналду включен в составе символической сборной года УЕФА

1 Теги лионель мессикриштиану роналдусадио маневирджил ван дейк

Роналду включен в составе символической сборной года УЕФА
УЕФА назвал состав символической сборной по итогам 2019 года.

Состав команды был определен по итогам голосования среди болельщиков.

Символическая сборная года УЕФА выглядит так:

вратарь: Алиссон ("Ливерпуль")

защитники: Трент Александер-Арнолд, Эндрю Робертсон, Вирджил ван Дейк (все – "Ливерпуль"), Маттейс де Лигт ("Аякс"/"Ювентус")

полузащитники: Френки де Йонг ("Аякс"/"Барселона"), Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити")

нападающие: Лионель Месси ("Барселона"), Криштиану Роналду ("Ювентус"), Садьо Мане ("Ливерпуль"), Роберт Левандовски ("Бавария").

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