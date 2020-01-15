Роналду включен в составе символической сборной года УЕФА
УЕФА назвал состав символической сборной по итогам 2019 года.
Состав команды был определен по итогам голосования среди болельщиков.
Символическая сборная года УЕФА выглядит так:
вратарь: Алиссон ("Ливерпуль")
защитники: Трент Александер-Арнолд, Эндрю Робертсон, Вирджил ван Дейк (все – "Ливерпуль"), Маттейс де Лигт ("Аякс"/"Ювентус")
полузащитники: Френки де Йонг ("Аякс"/"Барселона"), Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити")
нападающие: Лионель Месси ("Барселона"), Криштиану Роналду ("Ювентус"), Садьо Мане ("Ливерпуль"), Роберт Левандовски ("Бавария").
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|21
|61
|2
|Манчестер Сити
|22
|47
|3
|Лестер Сити
|22
|45
|4
|Челси
|22
|39
|5
|Манчестер Юнайтед
|22
|34
|6
|Шеффилд Юнайтед
|22
|32
|7
|Вулверхэмптон
|22
|31
|8
|Тоттенхэм
|22
|30
|9
|Кристал Пэлас
|22
|29
|10
|Арсенал Лондон
|22
|28
|11
|Эвертон
|22
|28
|12
|Саутгемптон
|22
|28
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|22
|26
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|22
|24
|15
|Бернли
|22
|24
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|21
|22
|17
|Уотфорд
|22
|22
|18
|Астон Вилла
|22
|21
|19
|Борнмут
|22
|20
|20
|Норвич Сити
|22
|14