Роналду вместе с семьей устроил велосипедную прогулку
Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду решил заняться активным отдыхом вместе с семьей.
В своеи инстаграме португалец выложил фото, где он со своей девушкой Джорджиной Родригес и детьми устроил велосипедную прогулку.
"Семейная поездка на велосипедах", - подписал фото игрок.
Напомним, что Роналду и Джорджина состоят в отношениях с 2017 года. Пара воспитывает четырех детей.
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|26
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|25
|54
|4
|Аталанта
|25
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|5
|Рома
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|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|26
|36
|8
|Хеллас Верона
|25
|35
|9
|Парма
|25
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Сассуоло
|25
|32
|12
|Кальяри
|25
|32
|13
|Фиорентина
|26
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|Удинезе
|26
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|Торино
|25
|27
|16
|Сампдория
|25
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|26
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|26
|16