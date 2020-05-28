Роналду вместе с семьей устроил велосипедную прогулку

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду решил заняться активным отдыхом вместе с семьей.

В своеи инстаграме португалец выложил фото, где он со своей девушкой Джорджиной Родригес и детьми устроил велосипедную прогулку.

"Семейная поездка на велосипедах", - подписал фото игрок.

Напомним, что Роналду и Джорджина состоят в отношениях с 2017 года. Пара воспитывает четырех детей.

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