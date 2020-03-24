Роналду вместе со своим агентом пожертвовали более 1 миллиона евро больницам Португалии

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Роналду вместе со своим агентом пожертвовали более 1 миллиона евро больницам Португалии

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду вместе со своим агентом Жорже Мендешем выделили деньги для трех отделений интенсивной терапии для пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным источника, футболист и его представитель пожертвовали 1 миллион евро для двух больниц, расположенных в Лиссабоне и Порту. Новые палаты будут оснащены аппаратами ИВЛ. 

Глава больницы Санта-Марии Даниэль Ферро выразил благодарность португальцу и его агенту.

Ранее сообщалось, что Мендеш также покупает нескольким больницам Португалии.

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