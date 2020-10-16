Роналду во время прямого эфира поделился знаниями русского языка

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду во время прямого эфира в инстаграме показал свои знания русского языка.

"На здоровье! Как дела? Хорошо!" - сказал Роналду в соцсети.

Напомним, португалец с 2010 по 2015 год встречался с российской моделью Ириной Шейк.

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