Роналду во вторник может покинуть "Реал"

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Роналду во вторник может покинуть "Реал"

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду в ближайшие дни может перейти в "Ювентус".

Как сообщает Football Italia, президент "сливочных" Флорентино Перес может объявить об уходе Роналду на заседании совета директоров клуба, которое состоится 10 июля.

Также Роналду должен сделать публичное заявление о том, что решение покинуть "Реал" является его собственным. Иначе Перес не снизит его трансферную стоимость до 100 миллионов евро.

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