Роналду во второй раз не попал в символическую сборную Евро по версии УЕФА

Фото твиттер Криштиану Роналду

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду, несмотря на победу в гонке бомбардиров Евро-2020, не был включён в символическую сборную турнира от УЕФА.

Подобное в карьере 36-летнего футболиста произошло только во второй раз. Ранее он не попал в команду лучших в 2008 году.

При этом трижды звёздный нападающий оказывался в символической сборной - по итогам Чемпионатов Европы 2004, 2012 и 2016 годов.

На Евро-2020 Роналду забил 5 голов (3 - с пенальти) и сделал 1 ассист в 4 матчах. Сборная Португалии вылетела от Бельгии на стадии 1/8 финала.

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