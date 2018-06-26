Роналду вошел в историю сборной Португалии со знаком минус

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду вошел в историю своей команды со знаком минус, информирует ActuFoot.

Так, по сведениям источника, пятикратный обладатель "Золотого мяча" стал первым игроком в составе "европейских бразильцев", который не реализовал 11-метровый удар в матче Чемпионата Мира.

Напомним, пенальти Роналду не забил во вчерашней игре против Ирана. | soccernews.ru