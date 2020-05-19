Роналду вошел в топ-3 самых влиятельных персон в мире футбола

Журнал France Football представил рейтинг самых влиятельных людей в мире футбола.

Первое место занял президент ПСЖ Нассер Аль-Хелайфи, который помимо клубных дел занимается организацией чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Вторым стал португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, который является самым популярным человеком в мире в Instagram.

В первую тройку также вошел президент Международной федерацию футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

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