Роналду вошел в топ-3 самых возрастных авторов голов в истории "Манчестер Юнайтед"

Фото: инстаграм "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен

Португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду стал третьим в списке самых возрастных авторов гола в истории английского клуба.

В матче 4-го тура чемпионата Англии с "Ньюкаслом" (4:1) Роналду отметился дублем в возрасте 36 лет и 218 дней. Более возрастными бомбардирами в истории манкунианцев были только Райан Гиггз (39 лет и 86 дней) и Пол Скоулз (37 лет и 304 дня).

Напомним, что 36-летний Роналду перешел в "Манчестер Юнайтед" в летнее трансферное окно из "Ювентуса". Сумма трансфера составила 15 миллионов евро.

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