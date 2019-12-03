Роналду вошел в тройку голосования за "Золотой мяч"

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Роналду вошел в тройку голосования за "Золотой мяч"

В Париже состоялось вручение "Золотого мяча" - награды лучшему футболисту мира по итогам года.

Обладателем награды стал аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси. Второе место занял голландский защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк. В тройку также вошел португальский форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду

Четвертое место занял сенегальский нападающий "Ливерпуля" Садио Мане.

Не пропустите: Месси в рекордный раз стал обладателем "Золотого мяча". | http://soccernews.ru
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