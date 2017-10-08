Роналду вошел в тройку лучших бомбардиров в истории национальных команд

Гол в ворота сборной Андорры стал для Криштиану Роналду 79-м за сборную Португалии, сообщает Marca.

Таким образом, Роналду вошел в тройку лучших бомбардиров в истории сборных и делит третью строчку с замбийцем Годфри Читалу.

Вторую позицию занимает Ференц Пушкаш с 84 голами, а на первом месте расположился экс-нападающий сборной Ирана Али Даей, имеющий в активе 109 голов.

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