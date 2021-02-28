Роналду вошел в тройку лучших бомбардиров "Ювентуса" в Серии А в XXI веке

Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду вышел на третье место в списке лучших бомбардиров туринского клуба в чемпионате Италии в XXI веке, сообщает Stats Foot.

В матче 23-го тура Серии А с "Вероной" (1:1) Роналду забил гол, который стал для него 71-м в турнире. По этому показателю он обошел Пауло Дибалу (70). Больше забили только Алессандро Дель Пьеро (188) и Давид Трезеге (123).

В нынешнем сезоне 36-летний Роналду провел за "Ювентус" 29 матчей во всех турнирах, забил 26 голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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