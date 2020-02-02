Роналду вошел в тройку самых результативных игроков в истории футбола

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Роналду вошел в тройку самых результативных игроков в истории футбола

Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду вышел на третье место в истории футбола по числу голам, сообщает журналист Танкреди Палмери в своем Twitter.

Роналду отметился дублем в матче 22-го тура чемпионата Италии с "Фиорентиной" (3:0) и на его счету стало 722 гола, забитых за клубы и сборную Португалии. По этому показателю он обошел легендарного немецкого нападающего Герда Мюллера (720). Впереди португальца находятся двое бразильцев - Пеле (767) и Ромарио (734).

Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси занимает пятое место с показателем 705 забитых мячей.

Не пропустите: Роналду реализовал юбилейный пенальти в карьере. | http://soccernews.ru

 
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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

крош:"Не то,что какой-то гном ,набивший стату на леганесах и осасунах!"

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