Роналду: "Восхищаюсь карьерой Месси. Он делает меня лучше"
Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду рассказал о своём отношении к форварду "Барселоны" Лионелю Месси.
"Я действительно восхищаюсь его карьерой. Со своей стороны Месси уже сказал, что у него возникли проблемы, когда я покинул Ла Лигу, потому что это было соперничество, которое он ценит. Месси делает меня лучше и наоборот.
У меня отличные профессиональные отношения с ним, потому что мы переживаем одни и те же моменты уже 15 лет. Я никогда не был с Лео на обеде, но почему бы и нет в будущем? У меня не было бы проблем с этим", - сказал 34-летний футболист в интервью TVI.
Напомним, что Роналду и Месси являются пятикратными обладателями "Золотого мяча".
Португалец и аргентинец соперничали в составе "Реала" и "Барселоны" соответственно с 2009 по 2018 год. За этот период "сине-гранатовые" в три раза превзошли "бланкос" по числу чемпионских титулов (6-2), зато в Лиге Чемпионов преимущество на стороне столичной команды (4-2).
Не пропустите: Роналду: "Я уже вошёл в историю футбола". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Моуринью может возглавить ПСЖ
-
1
"Реал" предложит ПСЖ очередной вариант по трансферу Неймара
-
2
Ривалдо считает, что Месси навредил карьере Коутиньо в "Барселоне"
-
Семак рассказал о состоянии здоровья Малкома и Дриусси
-
Восемь европейских топ-клубов ведут борьбу за Хавертца
-
Черчесов оценил тренерские перспективы Акинфеева
-
ЦСКА продал вратаря Кырнаца
-
2
"Спортинг" предложил "Реалу" своего игрока
-
Трансфер Тамеза в "Спартак" сорвался
-
"Байер" нацелился на вратаря "Краснодара"
-
1
У Мамаева возникли проблемы с налоговой
-
2
Роналду: "Восхищаюсь карьерой Месси. Он делает меня лучше"
-
1
Тарасов: "Одно время вообще ходили слухи, что я голубой. Какой-то дурак компьютерный написал, а люди подхватили"
-
Семак прокомментировал свою дисквалификацию за оскорбление судей
-
1
СМИ узнали, кому "Реал" отдаст в аренду Кубо
-
ФИФА поздравила Дзюбу с днём рождения
-
"Получили горький опыт": "Краснодар" в твиттере отреагировал на разгромное поражение от "Олимпиакоса"
-
Федун рассказал, почему не вернул Промеса в "Спартак"
-
"Эспаньол" арендовал защитника "Севильи"
-
Впервые с 2008 года российская команда потерпела разгромное поражение в квалификации Лиги Чемпионов
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|1
|3
|2
|Севилья
|1
|3
|3
|Мальорка
|1
|3
|4
|Реал Вальядолид
|1
|3
|5
|Атлетик Бильбао
|1
|3
|6
|Атлетико Мадрид
|1
|3
|7
|Алавес
|1
|3
|8
|Осасуна
|1
|3
|9
|Гранада
|1
|1
|10
|Вильярреал
|1
|1
|11
|Реал Сосьедад
|1
|1
|12
|Валенсия
|1
|1
|13
|Эйбар
|1
|0
|14
|Бетис
|1
|0
|15
|Барселона
|1
|0
|16
|Хетафе
|1
|0
|17
|Леганес
|1
|0
|18
|Леванте
|1
|0
|19
|Сельта Виго
|1
|0
|20
|Эспаньол
|1
|0