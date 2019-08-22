Роналду: "Восхищаюсь карьерой Месси. Он делает меня лучше"

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Роналду: "Восхищаюсь карьерой Месси. Он делает меня лучше"

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду рассказал о своём отношении к форварду "Барселоны" Лионелю Месси.

"Я действительно восхищаюсь его карьерой. Со своей стороны Месси уже сказал, что у него возникли проблемы, когда я покинул Ла Лигу, потому что это было соперничество, которое он ценит. Месси делает меня лучше и наоборот.

У меня отличные профессиональные отношения с ним, потому что мы переживаем одни и те же моменты уже 15 лет. Я никогда не был с Лео на обеде, но почему бы и нет в будущем? У меня не было бы проблем с этим", - сказал 34-летний футболист в интервью TVI.

Напомним, что Роналду и Месси являются пятикратными обладателями "Золотого мяча". 

Португалец и аргентинец соперничали в составе "Реала" и "Барселоны" соответственно с 2009 по 2018 год. За этот период "сине-гранатовые" в три раза превзошли "бланкос" по числу чемпионских титулов (6-2), зато в Лиге Чемпионов преимущество на стороне столичной команды (4-2).

Не пропустите: Роналду: "Я уже вошёл в историю футбола". | http://soccernews.ru
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Комментарии

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ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

Хочу вам честно признаться, Лео Месси намного лучше меня, потому что Месси не только забивает, а и является лучшим ассистентом. Зато я лучший пенальтист планеты, и я этим горжусь. Благодаря левым пеналькам, и получил все свои "Золотые мячи" и "Золотые бутсы" в Реале. Спасибо Пересу,и его БАБЛУ!

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