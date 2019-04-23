Роналду восхитил сеть голым торсом

Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду поделился в Instagram своей полуобнаженной фотографией.

Футболист показал свой пресс, сидя на небольшой скале, находясь в одних трусах.

За три часа пост собрал более пяти миллионов лайков.

В нынешнем сезоне 34-летний Роналду провел за "Ювентус" 39 матчей во всех турнирах, в которых забил 26 голов и отдал 13 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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