Роналду восхитил сеть мускулатурой спины
Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду поделился фотографией своей мускулистой спины.
"Слова не нужны", - написал португалец в своем Instagram.
За сутки пост Роналду набрал более трех миллионов лайков.
Напомним, что 34-летний Роналду перешел в "Ювентус" прошлым летом из "Реала". В нынешнем сезоне он провел 36 матчей во всех турнирах, в которых забил 24 гола и отдал 12 результативных передач.
Не пропустите: Роналду восстановился после травмы. | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|30
|81
|2
|Наполи
|30
|63
|3
|Интер Милан
|30
|56
|4
|Милан
|30
|52
|5
|Аталанта
|29
|48
|6
|Лацио
|29
|48
|7
|Рома
|30
|48
|8
|Торино
|30
|48
|9
|Сампдория
|30
|45
|10
|Фиорентина
|30
|39
|11
|Дженоа
|30
|33
|12
|Кальяри
|30
|33
|13
|Парма
|30
|33
|14
|Сассуоло
|29
|32
|15
|СПАЛ
|30
|32
|16
|Удинезе
|29
|29
|17
|Эмполи
|30
|28
|18
|Болонья
|29
|27
|19
|Фрозиноне
|30
|20
|20
|Кьево
|29
|11