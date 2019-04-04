Роналду восхитил сеть мускулатурой спины

Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду поделился фотографией своей мускулистой спины.

"Слова не нужны", - написал португалец в своем Instagram.

За сутки пост Роналду набрал более трех миллионов лайков.

Напомним, что 34-летний Роналду перешел в "Ювентус" прошлым летом из "Реала". В нынешнем сезоне он провел 36 матчей во всех турнирах, в которых забил 24 гола и отдал 12 результативных передач.

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