Роналду восстанавливается от травмы при помощи тока
Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду продолжает восстанавливаться после травмы, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По сведениям издания, форвард проходит курс текар-терапии, которая заключается в применении электрического тока, неощутимого для пациента, который проникает в ткани и превращается внутри них в тепло.
Кроме того, португалец занимается плаванием и получает массаж.
Роналду надеется вернуться в строй к матчам 1/4 финала Лиги Чемпионов с "Аяксом", которые состоятся 10 и 16 апреля.
В нынешнем сезоне 34-летний Роналду провел за "Ювентус" 36 матчей во всех турнирах, в которых забил 24 гола и отдал 12 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|28
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|2
|Наполи
|28
|60
|3
|Интер Милан
|28
|53
|4
|Милан
|28
|51
|5
|Рома
|28
|47
|6
|Лацио
|27
|45
|7
|Аталанта
|28
|45
|8
|Торино
|28
|44
|9
|Сампдория
|28
|42
|10
|Фиорентина
|28
|37
|11
|Парма
|28
|33
|12
|Дженоа
|28
|33
|13
|Сассуоло
|28
|32
|14
|Кальяри
|28
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|СПАЛ
|28
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|16
|Удинезе
|27
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|Эмполи
|28
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|18
|Болонья
|28
|24
|19
|Фрозиноне
|28
|17
|20
|Кьево
|28
|11