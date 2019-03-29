Роналду восстанавливается от травмы при помощи тока

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Роналду восстанавливается от травмы при помощи тока
Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду продолжает восстанавливаться после травмы, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, форвард проходит курс текар-терапии, которая заключается в применении электрического тока, неощутимого для пациента, который проникает в ткани и превращается внутри них в тепло.

Кроме того, португалец занимается плаванием и получает массаж. 

Роналду надеется вернуться в строй к матчам 1/4 финала Лиги Чемпионов с "Аяксом", которые состоятся 10 и 16 апреля.

В нынешнем сезоне 34-летний Роналду провел за "Ювентус" 36 матчей во всех турнирах, в которых забил 24 гола и отдал 12 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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