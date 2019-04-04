Роналду восстановился после травмы

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду досрочно покинул клубный лазарет, сообщает Marca.

По сведениям издания, 34-летний футболист с опережением графика восстановился после травмы бедра и уже готов играть.

Таким образом, звёздный португалец сможет принять участие в первом четвертьфинальном матче Лиги Чемпионов против "Аякса", который состоится 10 апреля.

А вот субботнюю битву с "Миланом" в рамках 31-го тура Серии А Роналду может пропустить в качестве меры предосторожности.

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