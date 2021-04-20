Роналду восстановился после травмы
Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен
Главный тренер туринского "Ювентуса" Андреа Пирло сообщил, что португальский нападающий команды Криштиану Роналду восстановился после травмы и сможет принять участие в матче 32-го тура чемпионата Италии против "Пармы".
"Роналду и Буффон смогут сыграть с "Пармой". Думаю, что Дибала тоже. Пауло необходимо играть, чтобы набрать свою лучшую форму. Матч с "Аталантой" был сложным, но Дибала сыграл хорошо", - приводит слова Пирло Football Italia.
Напомним, что Роналду из-за травмы пропустил матч 31-го тура Серии с "Аталантой" (0:1).
В нынешнем сезоне 36-летний Роналду провел за "Ювентус" 37 матчей во всех турнирах, забил 32 гола и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17