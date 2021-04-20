Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Главный тренер туринского "Ювентуса" Андреа Пирло сообщил, что португальский нападающий команды Криштиану Роналду восстановился после травмы и сможет принять участие в матче 32-го тура чемпионата Италии против "Пармы".

"Роналду и Буффон смогут сыграть с "Пармой". Думаю, что Дибала тоже. Пауло необходимо играть, чтобы набрать свою лучшую форму. Матч с "Аталантой" был сложным, но Дибала сыграл хорошо", - приводит слова Пирло Football Italia.

Напомним, что Роналду из-за травмы пропустил матч 31-го тура Серии с "Аталантой" (0:1).

В нынешнем сезоне 36-летний Роналду провел за "Ювентус" 37 матчей во всех турнирах, забил 32 гола и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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