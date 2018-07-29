Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду возглавил рейтинг футболистов по заработку в инстаграме.

Так, один рекламный пост на странице португальца стоит 750 тысяч долларов. Его ближайшим преследователем является Неймар (600 тысяч $), замыкает тройку Лионель Месси (500 тысяч $).

Отметим, что на инстаграм Роналду подписаны более 137 миллионов человек.

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