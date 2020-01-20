Роналду, возможно, поцеловал Дибалу в губы при праздновании гола

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Роналду, возможно, поцеловал Дибалу в губы при праздновании гола

Форварды "Ювентуса" Криштиану Роналду и Пауло Дибала бурно отпраздновали гол в ворота "Пармы" (2:1) в матче 20-го тура чемпионата Италии.

После просмотра видео того, как футболисты радуются голу, может показаться, что игроки поцеловались.

Однако некоторые СМИ утверждают, что поцелуй Роналду и Дибалы был иллюзией.

После 20 туров Серии А "Ювентус" набрал 51 балл и расположился на 1 месте в турнирной таблице.

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