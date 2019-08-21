Роналду: "Возможно, завершу карьеру в следующем году, а может буду играть до 40 лет"

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Роналду: "Возможно, завершу карьеру в следующем году, а может буду играть до 40 лет"

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду затруднился ответить на вопрос, сколько ещё будет длиться его профессиональная карьера.

"Я об этом не думаю. Возможно, завершу карьеру в следующем году, а может буду играть до 40 лет. Не знаю. Я всегда говорю, что нужно наслаждаться моментом. Это настоящий дар, и я намерен и дальше получать удовольствие", - цитирует футболиста AS.

Напомним, что в феврале Роналду исполнится 35 лет. Его контракт с "Ювентусом" рассчитан до 2022 года.

Помимо "старой синьоры" португалец выступал за "Спортинг", "Манчестер Юнайтед" и мадридский "Реал".

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