Роналду возвращается: "Реал" принимает АПОЭЛ на "Сантьяго Бернабеу"
"Реал" – АПОЭЛ
Стадион: "Сантьяго Бернабеу" (Мадрид, Испания)
Начало матча: 21:45
Арбитр: Бенуа Бастьен (Франция).
В первом туре группового этапа Лиги Чемпионов мадридский "Реал" примет на своем поле АПОЭЛ из Никосии. "Сливочные" – безоговорочный фаворит матча и, по мнению многих, вопрос только в том, сколько голов отправит "Реал" в ворота гостей. Однако последние результаты королевского клуба дают повод призадуматься о так называемой уверенности в победе еще до выхода на поле. Соперниками команд по группе Н также будут "Тоттенхэм" и "Боруссия", которые в это же время будут выяснять отношения в Лондоне.
Хозяева на старте сезона забуксовали во внутреннем первенстве, сыграв дважды подряд вничью на "Сантьяго Бернабеу". И если потеря очков с "Валенсией" не была большой неожиданностью, то ничья с "Леванте" со счетом 1:1 серьезно огорчила болельщиков "сливочных". Шанс реабилитироваться выпал в Лиге Чемпионов, и, по логике вещей, матч с АПОЭЛ должен завершаться разгромом последних. Зидан в последней игре чемпионата дал отдохнуть Модричу, Каземиро и Иско, также готов играть хорошо отдохнувший Криштиану Роналду. Что касается потерь, то не смогут помочь команде травмированные Бензема и Вальехо, все остальные должны быть в строю. "Реал" – главный претендент на победу в турнире по мнению букмекеров. Коэффициент на то, что мадридцы в третий раз подряд победят в Лиге Чемпионов – 4,50.
АПОЭЛ начал свой путь в Лиге Чемпионов с квалификации, и в последнем раунде была пройдена пражская "Славия" – 2:0 по сумме двух матчей. До этого команда два года не участвовала в групповом этапе. Последний раз киприоты попали в квартет с "Барселоной", ПСЖ и "Аяксом" в сезоне 2014/2015, и тогда АПОЭЛ финишировал последним с одним очком в активе. В высшей лиге Кипра клуб провел всего один матч, который завершился убедительной победой над "Неа Саламиной" со счетом 4:1.
Интересные факты противостояния "Реала" и АПОЭЛ:
АПОЭЛ в четвертый раз играет на групповом этапе Лиги Чемпионов.
В Лиге Чемпионов 2011/2012 "Реал" обыграл киприотов в ¼ финала с общим счетом 8:2.
АПОЭЛ играл на ноль в 5 из 6 последних матчей Лиги Чемпионов.
Реал забивал как минимум 2 гола в 11 из 13 последних матчей Лиги Чемпионов.
Ориентировочные составы на игру:
"Реал": Навас, Марсело, Рамос, Варан, Карвахаль, Модрич, Каземиро, Кроос, Иско, Роналду, Бэйл.
"АПОЭЛ": Ватерман, Лаго, Карлао, Руэда, Миланов, Мораиш, Винисиус, Алонефтис, Оур, Эбесилио, Камарго.
Прогноз на матч "Реал" – АПОЭЛ:
Не совсем понятно, за счет чего АПОЭЛ сможет выстоять на "Сантьяго Бернабеу" и главным вопросом остается то, сколько голов забьет "Реал" в ворота киприотов. Разве что мадридцы не сумеют отличиться в первые 45 минут матча, тогда у АПОЭЛ появятся небольшие шансы на удачный исход.
На победу "Реала" букмекеры предлагают коэффициент 1,05, на ничью – 19,50, на победу АПОЭЛ – 35,00.
Евгений Пешко | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|3
|9
|2
|Реал Сосьедад
|3
|9
|3
|Севилья
|3
|7
|4
|Атлетик Бильбао
|3
|7
|5
|Леганес
|3
|6
|6
|Атлетико Мадрид
|3
|5
|7
|Реал Мадрид
|3
|5
|8
|Леванте
|3
|5
|9
|Валенсия
|3
|5
|10
|Хетафе
|3
|4
|11
|Жирона
|3
|4
|12
|Сельта Виго
|3
|3
|13
|Вильярреал
|3
|3
|14
|Бетис
|3
|3
|15
|Эйбар
|3
|3
|16
|Депортиво Ла-Корунья
|3
|1
|17
|Эспаньол
|3
|1
|18
|Малага
|2
|0
|19
|Алавес
|3
|0
|20
|Лас Пальмас
|2
|0