Роналду возвращается! "Реал" с португальцем в составе встречает "Бетис"
"Реал" – "Бетис"
Стадион: "Сантьяго Бернабеу" (Мадрид, Испания)
Начало матча: 23:00
Арбитр: Антонио Мигель Матеу Лаос (Валенсия)
Сразу после матча в Бильбао, в Мадриде на поле "Сантьяго Бернабеу" выйдут "Реал" и "Бетис". Главное событие этого матча – возвращение в игру звездного нападающего "сливочных" Криштиану Роналду. Португалец отбыл "глупую" дисквалификацию и рвется в бой. Разумеется, и без того небольшие шансы "Бетиса" увезти из столицы хотя бы ничью, превращаются практически в не что.
"Реал", после триумфального прошлого сезона, является фаворитом и в нынешнем. Однако во внутреннем чемпионате уже на его старте команда Зинедина Зидана допустила несколько ошибок. В матчах на выезде у Королевского клуба все впорядке. Были обыграны "Депортиво" и "Реал Сосьедад" в минувшую субботу. А вот с домашними встречами происходит что-то непонятное. Сначала "сливочные" не смогли переиграть "Валенсию" (2:2), а затем споткнулись о "Леванте" (1:1). Допустить третьей кряду осечки в родных стенах чемпион не имеет право, так как отставание от вечного врага – "Барселоны" уже составляет 7 пунктов.
"Бетис" в текущем чемпионате – исключительно домашний коллектив, что отличает команды, которые тренирует Кике Сетьен. Впрочем, оба выезда были непростыми для севильцев, в Барселону и Вильярреал. Не сулит ничего хорошего и третий выезд. "Реал" как никогда мотивирован взять три очка, так что "бело-зеленым" будет крайне сложно что-либо противопоставить сопернику. Во всяком случае, трудно представить итог этого матча, в котором "Бетис" выйдет победителем. Отметим, что в прошлом сезоне "Реал" дважды переиграл севильцев с общим счетом 8:2.
Интересные факты противостояния "Реала" и "Бетиса":
Последние 7 визитов "Бетиса" на "Сантьяго Бернабеу" заканчивались поражениями
В официальных матчах "Реал" не проигрывает в 12 матчах кряду
Безвыигрышная выездная серия "Бетиса" с учетом прошлого сезона насчитывает 5 игр
Голевая серия "Реала" длится уже 73 матча
Последняя встреча команд, проходившая в Мадриде 12 марта текущего года, завершилась победой хозяев (2:1)
Ориентировочные составы на игру:
"Реал": Навас – Марсело, Начо, Рамос, Карвахаль, Каземиро, Модрич, Кроос, Асенсио, Роналду, Бэйл.
"Бетис": Адан – Дурмиси, Манди, Феддал, Наварро, Хави Гарсия, Камараса, Гуардадо, Тельо, Хоакин, Санабрия.
Прогноз на матч "Реал" – "Бетис":
"Сливочные" обязаны выигрывать, ведь в четырех прошедших матчах они позволили себе потерять слишком много очков. Плюс в составе появится Роналду, который считает своим долгом отметить возвращение дублем или хет-триком. "Бетис" неплохо отыграл домашние матчи в новом сезоне, но на выезде они дважды проиграли и, судя по всему, в будущую среду севильцев ждет третье поражение.
Букмекеры не верят в "Бетис". На победу гостей предлагается средний коэффициент – 20.00 баллов. В тоже время успех "сливочных" не позволит заработать (коэффициент – 1.09 баллов). Весьма маловероятен и ничейный исход (в среднем коэффициент – 10.00).
Александр Никитин | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|5
|15
|2
|Севилья
|5
|13
|3
|Атлетико Мадрид
|5
|11
|4
|Валенсия
|5
|9
|5
|Реал Сосьедад
|4
|9
|6
|Бетис
|5
|9
|7
|Реал Мадрид
|5
|8
|8
|Атлетик Бильбао
|5
|7
|9
|Леганес
|5
|7
|10
|Вильярреал
|4
|6
|11
|Леванте
|4
|6
|12
|Лас Пальмас
|5
|6
|13
|Эйбар
|5
|6
|14
|Жирона
|5
|5
|15
|Хетафе
|4
|4
|16
|Депортиво Ла-Корунья
|5
|4
|17
|Эспаньол
|4
|4
|18
|Сельта Виго
|4
|3
|19
|Алавес
|5
|0
|20
|Малага
|5
|0