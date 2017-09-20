Роналду возвращается! "Реал" с португальцем в составе встречает "Бетис"

"Реал" – "Бетис"

Стадион: "Сантьяго Бернабеу" (Мадрид, Испания)

Начало матча: 23:00

Арбитр: Антонио Мигель Матеу Лаос (Валенсия)

Сразу после матча в Бильбао, в Мадриде на поле "Сантьяго Бернабеу" выйдут "Реал" и "Бетис". Главное событие этого матча – возвращение в игру звездного нападающего "сливочных" Криштиану Роналду. Португалец отбыл "глупую" дисквалификацию и рвется в бой. Разумеется, и без того небольшие шансы "Бетиса" увезти из столицы хотя бы ничью, превращаются практически в не что.

"Реал", после триумфального прошлого сезона, является фаворитом и в нынешнем. Однако во внутреннем чемпионате уже на его старте команда Зинедина Зидана допустила несколько ошибок. В матчах на выезде у Королевского клуба все впорядке. Были обыграны "Депортиво" и "Реал Сосьедад" в минувшую субботу. А вот с домашними встречами происходит что-то непонятное. Сначала "сливочные" не смогли переиграть "Валенсию" (2:2), а затем споткнулись о "Леванте" (1:1). Допустить третьей кряду осечки в родных стенах чемпион не имеет право, так как отставание от вечного врага – "Барселоны" уже составляет 7 пунктов.

"Бетис" в текущем чемпионате – исключительно домашний коллектив, что отличает команды, которые тренирует Кике Сетьен. Впрочем, оба выезда были непростыми для севильцев, в Барселону и Вильярреал. Не сулит ничего хорошего и третий выезд. "Реал" как никогда мотивирован взять три очка, так что "бело-зеленым" будет крайне сложно что-либо противопоставить сопернику. Во всяком случае, трудно представить итог этого матча, в котором "Бетис" выйдет победителем. Отметим, что в прошлом сезоне "Реал" дважды переиграл севильцев с общим счетом 8:2.

Интересные факты противостояния "Реала" и "Бетиса":

Последние 7 визитов "Бетиса" на "Сантьяго Бернабеу" заканчивались поражениями

В официальных матчах "Реал" не проигрывает в 12 матчах кряду

Безвыигрышная выездная серия "Бетиса" с учетом прошлого сезона насчитывает 5 игр

Голевая серия "Реала" длится уже 73 матча

Последняя встреча команд, проходившая в Мадриде 12 марта текущего года, завершилась победой хозяев (2:1)

Ориентировочные составы на игру:

"Реал": Навас – Марсело, Начо, Рамос, Карвахаль, Каземиро, Модрич, Кроос, Асенсио, Роналду, Бэйл.

"Бетис": Адан – Дурмиси, Манди, Феддал, Наварро, Хави Гарсия, Камараса, Гуардадо, Тельо, Хоакин, Санабрия.

Прогноз на матч "Реал" – "Бетис":

"Сливочные" обязаны выигрывать, ведь в четырех прошедших матчах они позволили себе потерять слишком много очков. Плюс в составе появится Роналду, который считает своим долгом отметить возвращение дублем или хет-триком. "Бетис" неплохо отыграл домашние матчи в новом сезоне, но на выезде они дважды проиграли и, судя по всему, в будущую среду севильцев ждет третье поражение.

Букмекеры не верят в "Бетис". На победу гостей предлагается средний коэффициент – 20.00 баллов. В тоже время успех "сливочных" не позволит заработать (коэффициент – 1.09 баллов). Весьма маловероятен и ничейный исход (в среднем коэффициент – 10.00).

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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