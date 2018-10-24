Роналду впервые не забил "Манчестер Юнайтед" в Лиге Чемпионов

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду не сумел поразить ворота "Манчестер Юнайтед" во вчерашнем матче третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов.

Таким образом, португальский бомбардир впервые не забил "красным дьяволам" в рамках самого престижного еврокубкового турнира. Ранее он дважды играл против манкунианцев в составе "Реала" и в обоих играх отличался голами.

Однако при этом Роналду сохранил другую свою серию - после ухода с "Олд Траффорд" он остаётся непобедимым для "МЮ".

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