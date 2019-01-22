Роналду впервые не забил пенальти за "Ювентус" (видео)

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Роналду впервые не забил пенальти за "Ювентус" (видео)

Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду не реализовал 11-метровый в матче 20-го тура чемпионата Италии с "Кьево" (3:0).

ЮВЕНТУС - КЬЕВО: ВИДЕООБЗОР МАТЧА

Во второй половине встрече португалец мощно пробил в угол с "точки", но голкипер веронского клуба спас свою команду.

Таким образом, Роналду впервые не забил с пенальти за "Ювентус". Ранее он забил четыре пенальти из четырех.

Не пропустите: Суд Мадрида отказал Роналду в усилении мер безопасности перед заседанием. | http://soccernews.ru

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