Роналду впервые не забил после возвращения в "Манчестер Юнайтед"

Фото твиттер "Манчестер Юнайтед"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду не сумел отличиться в матче 6-го тура АПЛ против "Астон Виллы" (0:1).

Это первая игра без забитых мячей для португальца после возвращения на "Олд Траффорд".

До сегодняшнего дня у 36-летнего футболиста было 4 гола в 3 встречах. Он поражал ворота "Ньюкасла" (2), "Янг Бойз" (1) и "Вест Хэма" (1).

Примечательно, что в матче с "Астон Виллой" Роналду сначала уступил Бруну Фернандешу право исполнить штрафной удар, а затем и пенальти.

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