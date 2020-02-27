Роналду впервые не забил в 2020 году

Оборона "Лиона" сумела прервать голевую серию нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду.

Звёздный португалец до матча с "ткачами" забивал во всех без исключения играх 2020 календарного года.

В активе 35-летнего форварда за указанный период 13 голов в 9 поединках.

Напомним, что "Лион" победил "Ювентус" со счётом 1:0.

В текущем сезоне Роналду сыграл за "старую синьору" 31 матч, забил 25 мячей и сделал 3 ассиста.

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