Роналду впервые не забил в 2020 году
Оборона "Лиона" сумела прервать голевую серию нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду.
Звёздный португалец до матча с "ткачами" забивал во всех без исключения играх 2020 календарного года.
В активе 35-летнего форварда за указанный период 13 голов в 9 поединках.
Напомним, что "Лион" победил "Ювентус" со счётом 1:0.
В текущем сезоне Роналду сыграл за "старую синьору" 31 матч, забил 25 мячей и сделал 3 ассиста.
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|Команда
|М
|О
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|25
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|2
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|25
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|Интер Милан
|24
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|Аталанта
|24
|45
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|Рома
|25
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|6
|Наполи
|25
|36
|7
|Милан
|25
|36
|8
|Хеллас Верона
|24
|35
|9
|Парма
|24
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|10
|Болонья
|25
|34
|11
|Кальяри
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|12
|Сассуоло
|24
|29
|13
|Фиорентина
|25
|29
|14
|Торино
|24
|27
|15
|Удинезе
|25
|27
|16
|Лечче
|25
|25
|17
|Сампдория
|24
|23
|18
|Дженоа
|25
|22
|19
|Брешия
|25
|16
|20
|СПАЛ
|25
|15