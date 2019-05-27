Роналду впервые с 2006 года не вошёл в тройку лучших бомбардиров чемпионата

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Роналду впервые с 2006 года не вошёл в тройку лучших бомбардиров чемпионата

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду занял четвёртое место в списке лучших бомбардиров Серии А по итогам сезона 2018/19.

34-летний португалец забил 21 гол в 31 матче. Его опередили Фабио Квальярелла из "Сампдории" (26), Дуван Сапата из "Аталанты" (23) и Кшиштоф Пентек из "Милана" (22).

Как сообщает Gracenote Live, Роналду не вошёл в тройку лучших голеадоров национального чемпионата впервые за 13 лет.

В сезоне 2005/06 форвард забил всего 9 голов в составе "Манчестер Юнайтед" и не попал даже в десятку бомбардиров АПЛ.

Не пропустите: Роналду впервые за 10 лет забил менее 25 голов в чемпионате. | http://soccernews.ru
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петушалду
петушалду

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