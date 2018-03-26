Роналду впервые с финала Евро-2016 не нанёс ни одного удара по воротам в матче за сборную Португалии

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду принял участие в товарищеском матче против Нидерландов.

В этом поединке 33-летний форвард не нанёс ни одного удара по воротам соперника. Как сообщает Opta, такое с пятикратным обладателем "Золотого мяча" произошло впервые с финала Евро-2016.

Напомним, что сборная Португалии в итоге была разгромлена Нидерландами со счётом 3:0. | http://soccernews.ru