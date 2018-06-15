Роналду впервые в карьере оформил хет-трик в финальной стадии Чемпионатов Мира и Европы

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду забил три гола в матче первого тура группового этапа ЧМ-2018 против национальной команды Испании.

Таким образом, 33-летний футболист впервые в карьере оформил хет-трик в финальной стадии крупных международных турниров.

Стоит отметить, что для Роналду нынешний Чемпионат Мира является восьмым подобным турниром. | http://soccernews.ru