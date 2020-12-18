Роналду впервые в карьере включил Месси в тройку лучших игроков года
Ранее сообщалось, что нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду включил в тройку лучших футболистов 2020 года Роберта Левандовски, Лионеля Месси и Килиана Мбаппе.
Это первый случай в карьере португальца, когда в топ-3 по его версии вошёл форвард "Барселоны".
Ранее Роналду ни разу не выбирал Месси ни в голосовании за "Золотой мяч", ни за приз The Best от ФИФА.
В итоге аргентинец финишировал третьим, а игрок "Ювентуса" - вторым. Выиграл награду Левандовски.
Не пропустите: "Барселона" поддержала Месси, занявшего третье место в голосовании за лучшего футболиста мира 2020 года. | http://soccernews.ru
главное
-
Ибрагимович забил лучший гол в истории МЛС
-
Чалов стал автором самого быстрого гола сезона РПЛ
-
Опубликован топ-10 лучших футболистов 2020 года по версии ФИФА: Роналду выше Месси и другие места
-
Стал известен лучший игрок мира по версии ФИФА The Best
-
ФИФА назвала сборную из 11 лучших игроков сборных World11
Лента новостей
-
Виллаш-Боаш угрожал журналисту на пресс-конференции
-
"Последнюю" британскую команду в АПЛ купят американцы? "Бернли" может резонансно сменить владельца
-
Роналду впервые в карьере включил Месси в тройку лучших игроков года
-
Гончаренко подвёл итоги осенней части сезона для ЦСКА
-
Кадыров отреагировал на вопрос Путину об интимном видео Дзюбы
-
Слуцкий прокомментировал переход в "Рубин" японца Сайто
-
Геркус может стать президентом ФНЛ
-
Семак отметил победу над "Спартаком" в образе индуса
-
Ибрагимович забил лучший гол в истории МЛС
-
"Барселона" поддержала Месси, занявшего третье место в голосовании за лучшего футболиста мира 2020 года
-
"Манчестер Юнайтед" повторил достижение "Тоттенхэма", "Челси" и "Манчестер Сити"
-
Агент Селюк назвал лучшего российского тренера
-
Роналду и Месси 14 лет подряд включаются в состав символической сборной года
-
Чалов стал автором самого быстрого гола сезона РПЛ
-
Черчесов рассказал о сложностях подготовки сборной России к Евро-2020
-
Опубликован топ-10 лучших футболистов 2020 года по версии ФИФА: Роналду выше Месси и другие места
-
Слуцкий прокомментировал уход Тарасова из "Рубина"
-
"Манчестер Юнайтед" подписал сына Руни
-
Роберто Карлос назвал двух самых ценных для него российских футболистов
-
Тиаго Мендес дисквалифицирован на 3 матча за травму Неймару
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14