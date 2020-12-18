Роналду впервые в карьере включил Месси в тройку лучших игроков года

Ранее сообщалось, что нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду включил в тройку лучших футболистов 2020 года Роберта Левандовски, Лионеля Месси и Килиана Мбаппе.

Это первый случай в карьере португальца, когда в топ-3 по его версии вошёл форвард "Барселоны".

Ранее Роналду ни разу не выбирал Месси ни в голосовании за "Золотой мяч", ни за приз The Best от ФИФА.

В итоге аргентинец финишировал третьим, а игрок "Ювентуса" - вторым. Выиграл награду Левандовски.

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