Роналду впервые в карьере включил Месси в тройку лучших игроков года

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Роналду впервые в карьере включил Месси в тройку лучших игроков года

Ранее сообщалось, что нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду включил в тройку лучших футболистов 2020 года Роберта ЛевандовскиЛионеля Месси и Килиана Мбаппе.

Это первый случай в карьере португальца, когда в топ-3 по его версии вошёл форвард "Барселоны".

Ранее Роналду ни разу не выбирал Месси ни в голосовании за "Золотой мяч", ни за приз The Best от ФИФА. 

В итоге аргентинец финишировал третьим, а игрок "Ювентуса" - вторым. Выиграл награду Левандовски.

Не пропустите: "Барселона" поддержала Месси, занявшего третье место в голосовании за лучшего футболиста мира 2020 года. | http://soccernews.ru
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