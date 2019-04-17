Роналду впервые в карьере вылетел из Лиги Чемпионов в 1/4 финала
Туринский "Ювентус" вылетел из Лиги Чемпионов по итогам двухматчевого противостояния с "Аяксом" (1:1, 1:2).
Таким образом, ведущий форвард "старой синьоры" Криштиану Роналду впервые в карьере прекратил выступления в самом престижном еврокубковом турнире на стадии 1/4 финала.
Напомним, что ранее 34-летний португалец защищал цвета "Спортинга", "Манчестер Юнайтед" и "Реала".
В ЛЧ Роналду провёл 162 матча и забил 126 голов.
Не пропустите: Роналду впервые за 9 лет не сыграет в 1/2 финала Лиги чемпионов. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Кокорин, Мамаев и другие фигуранты дела выступили в суде
-
Месси установил очередной рекорд Лиги Чемпионов
-
"Барселона" стала первой командой, забившей 100 голов в домашних матчах Лиги Чемпионов
-
"Аякс" стал автором уникального достижения
-
Футбол на Туманном Альбионе: 27 британских аутсайдеров, которые нашумели в еврокубках. Часть 4
Лента новостей
-
Мосгорсуд оставил в силе арест Кокорина и Мамаева до сентября
-
1
Линекер - об игре Месси: "Никто другой не способен сделать такое"
-
Кокорин, Мамаев и другие фигуранты дела выступили в суде
-
Де Йонг: "В Мадриде "Аяксу" было тяжелее, чем в Турине"
-
Испанская команда сыграет в полуфинале Лиги Чемпионов в 12-м сезоне подряд
-
Аллегри продолжит тренировать "Ювентус"
-
1
Роналду впервые в карьере вылетел из Лиги Чемпионов в 1/4 финала
-
1
Месси установил очередной рекорд Лиги Чемпионов
-
Тен Хаг высказался о выходе "Аякса" в полуфинал Лиги Чемпионов
-
"Барселона" стала первой командой, забившей 100 голов в домашних матчах Лиги Чемпионов
-
Месси: "Мне повезло и с первым, и со вторым голом"
-
"Аякс" стал автором уникального достижения
-
"Манчестер Юнайтед" потерпел пять поражений в семи последних матчах
-
2
Вальверде прокомментировал победу над "Манчестер Юнайтед"
-
Футбол на Туманном Альбионе: 27 британских аутсайдеров, которые нашумели в еврокубках. Часть 4
-
Главные новости дня: 16 апреля
-
"Аякс" опубликовал видео празднования победы над "Ювентусом"
-
Лингард: "Месси показал экстра-класс, он один из лучших в мире"
-
Аллегри прокомментировал итог ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с "Аяксом"
-
Де Лигт: "Это было нечто грандиозное и невероятное! У меня просто слов нет"
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|6
|13
|2
|Атлетико Мадрид
|6
|13
|3
|Клуб Брюгге
|6
|6
|4
|Монако
|6
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|14
|2
|Тоттенхэм
|6
|8
|3
|Интер Милан
|6
|8
|4
|ПСВ
|6
|2
|Группа C
|М
|О
|1
|ПСЖ
|6
|11
|2
|Ливерпуль
|6
|9
|3
|Наполи
|6
|9
|4
|Црвена Звезда
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Порту
|6
|16
|2
|Шальке
|6
|11
|3
|Галатасарай
|6
|4
|4
|Локомотив Москва
|6
|3
|Группа E
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|6
|14
|2
|Аякс
|6
|12
|3
|Бенфика
|6
|7
|4
|АЕК
|6
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|6
|13
|2
|Лион
|6
|8
|3
|Шахтер Донецк
|6
|6
|4
|Хоффенхайм
|6
|3
|Группа G
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|12
|2
|Рома
|6
|9
|3
|Виктория Плзень
|6
|7
|4
|ЦСКА Москва
|6
|7
|Группа H
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|12
|2
|Манчестер Юнайтед
|6
|10
|3
|Валенсия
|6
|8
|4
|Янг Бойз
|6
|4