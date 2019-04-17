Роналду впервые в карьере вылетел из Лиги Чемпионов в 1/4 финала

Туринский "Ювентус" вылетел из Лиги Чемпионов по итогам двухматчевого противостояния с "Аяксом" (1:1, 1:2).

Таким образом, ведущий форвард "старой синьоры" Криштиану Роналду впервые в карьере прекратил выступления в самом престижном еврокубковом турнире на стадии 1/4 финала.

Напомним, что ранее 34-летний португалец защищал цвета "Спортинга", "Манчестер Юнайтед" и "Реала".

В ЛЧ Роналду провёл 162 матча и забил 126 голов.

Не пропустите: Роналду впервые за 9 лет не сыграет в 1/2 финала Лиги чемпионов. | http://soccernews.ru