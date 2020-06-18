Роналду впервые в клубной карьере проиграл два финала подряд
Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду принял участие в проигранном финальном матче Кубка Италии против "Наполи".
Напомним, что "старая синьора" уступила неаполитанцам в серии пенальти после нулевой ничьей в основное время.
Для действующего лидера Серии А это вторая неудача подряд - ранее было поражение от "Лацио" в игре за Суперкубок Италии.
Таким образом, 35-летний Роналду впервые в клубной карьере проиграл два финала подряд.
Не пропустите: "Ювентус" с Роналду второй год не может выиграть Кубок Италии. До его прихода клуб побеждал три года кряду. | http://soccernews.ru
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"Ювентус" с Роналду второй год не может выиграть Кубок Италии. До его прихода клуб побеждал три года кряду
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|25
|54
|4
|Аталанта
|25
|48
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|26
|36
|8
|Хеллас Верона
|25
|35
|9
|Парма
|25
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Сассуоло
|25
|32
|12
|Кальяри
|25
|32
|13
|Фиорентина
|26
|30
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|25
|27
|16
|Сампдория
|25
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|26
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|26
|16