Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду принял участие в проигранном финальном матче Кубка Италии против "Наполи".

Напомним, что "старая синьора" уступила неаполитанцам в серии пенальти после нулевой ничьей в основное время.

Для действующего лидера Серии А это вторая неудача подряд - ранее было поражение от "Лацио" в игре за Суперкубок Италии.

Таким образом, 35-летний Роналду впервые в клубной карьере проиграл два финала подряд.

Не пропустите: "Ювентус" с Роналду второй год не может выиграть Кубок Италии. До его прихода клуб побеждал три года кряду. | http://soccernews.ru