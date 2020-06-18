Роналду впервые в клубной карьере проиграл два финала подряд

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Роналду впервые в клубной карьере проиграл два финала подряд

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду принял участие в проигранном финальном матче Кубка Италии против "Наполи".

Напомним, что "старая синьора" уступила неаполитанцам в серии пенальти после нулевой ничьей в основное время.

Для действующего лидера Серии А это вторая неудача подряд - ранее было поражение от "Лацио" в игре за Суперкубок Италии.

Таким образом, 35-летний Роналду впервые в клубной карьере проиграл два финала подряд.

Не пропустите: "Ювентус" с Роналду второй год не может выиграть Кубок Италии. До его прихода клуб побеждал три года кряду. | http://soccernews.ru
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