Роналду впервые за 10 лет забил менее 25 голов в чемпионате
Сезон 2018/19 стал не слишком удачным для нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду в индивидуальном плане.
В текущем розыгрыше Серии А 34-летний португалец забил 21 гол в 31 матче. Это худший его результат за последние 10 лет.
В последний раз Роналду забивал менее 25 мячей в чемпионате в сезоне 2008/09 в составе "Манчестер Юнайтед". Тогда он отличился 18 раз в АПЛ.
После этого звёздный форвард перебрался в "Реал", где провёл 9 лет. В мадридской команде его статистика заметно улучшилась. В сезоне 2009/10 футболист забил в Примере 26 голов, 2010/11 - 40, 2011/12 - 46, 2012/13 - 34, 2013/14 - 31, 2014/15 - 48, 2015/16 - 35, 2016/17 - 25, 2017/18 - 26.
Не пропустите: Кэхилл: "Роналду должен выиграть "Золотой мяч" в 2019 году". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|37
|90
|2
|Наполи
|37
|79
|3
|Аталанта
|37
|66
|4
|Интер Милан
|37
|66
|5
|Милан
|37
|65
|6
|Рома
|37
|63
|7
|Торино
|37
|60
|8
|Лацио
|37
|59
|9
|Сампдория
|37
|50
|10
|Сассуоло
|37
|43
|11
|СПАЛ
|37
|42
|12
|Болонья
|37
|41
|13
|Кальяри
|37
|41
|14
|Парма
|37
|41
|15
|Фиорентина
|37
|40
|16
|Удинезе
|37
|40
|17
|Эмполи
|37
|38
|18
|Дженоа
|37
|37
|19
|Фрозиноне
|37
|24
|20
|Кьево
|37
|16