Роналду впервые за 10 лет забил менее 25 голов в чемпионате

Сезон 2018/19 стал не слишком удачным для нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду в индивидуальном плане.

В текущем розыгрыше Серии А 34-летний португалец забил 21 гол в 31 матче. Это худший его результат за последние 10 лет.

В последний раз Роналду забивал менее 25 мячей в чемпионате в сезоне 2008/09 в составе "Манчестер Юнайтед". Тогда он отличился 18 раз в АПЛ.

После этого звёздный форвард перебрался в "Реал", где провёл 9 лет. В мадридской команде его статистика заметно улучшилась. В сезоне 2009/10 футболист забил в Примере 26 голов, 2010/11 - 40, 2011/12 - 46, 2012/13 - 34, 2013/14 - 31, 2014/15 - 48, 2015/16 - 35, 2016/17 - 25, 2017/18 - 26.

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