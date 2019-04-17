Роналду впервые за 9 лет не сыграет в 1/2 финала Лиги чемпионов

"Аякс" обыграл "Ювентус" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов (2:1) и прошел в полуфинал турнира.

Нападающий туринской команды Криштиану Роналду впервые с 2010 года не будет участвовать в полуфинале ЛЧ.

Напомним, 10 лет назад "Реал", в котором играл Роналду, проиграл "Лиону" и вылетел на стадии 1/8 финала.

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