Роналду впервые забил за "Ювентус" после 90-й минуты

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Роналду впервые забил за "Ювентус" после 90-й минуты

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду принёс победу своей команде над "Дженоа" на 95-й минуте матча 10-го тура Серии А.

Как сообщает Opta, 34-летний португалец впервые в составе "старой синьоры" отличился в компенсированное ко второму тайму время.

До этого звёздный форвард в последний раз забивал после 90-й минуты в апреле 2018 года.

Тогда Роналду в составе "Реала" реализовал пенальти в ответном четвертьфинальном матче Лиги Чемпионов против своего будущего клуба "Ювентуса".

Не пропустите: Сын Роналду забил 58 голов в 28 матчах за детскую команду "Ювентуса". | http://soccernews.ru  
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