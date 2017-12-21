Роналду вплотную приблизился к Месси по количеству выигранных трофеев

Форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду вплотную приблизился к нападающему каталонской "Барселоны" Лионелю Месси по количеству выигранных трофеев.

Так, на сегодняшний день португалец имеет в своей коллекции 27 командных и 26 индивидуальных наград, что в сумме дает 53 титула. Аргентинец же выиграл 32 командных и 23 индивидуальных трофея, что на два больше, нежели действующий обладатель "Золотого мяча".

Напомним, Роналду не может забить "Барселоне" на "Сантьяго Бернабеу" уже более трех лет. | soccernews.ru