Роналду вплотную приблизился к Месси по количеству выигранных трофеев

Теги барселонакриштиану роналдулионель мессиреал мадрид

Роналду вплотную приблизился к Месси по количеству выигранных трофеевФорвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду вплотную приблизился к нападающему каталонской "Барселоны" Лионелю Месси по количеству выигранных трофеев.

Так, на сегодняшний день португалец имеет в своей коллекции 27 командных и 26 индивидуальных наград, что в сумме дает 53 титула. Аргентинец же выиграл 32 командных и 23 индивидуальных трофея, что на два больше, нежели действующий обладатель "Золотого мяча".

Напомним, Роналду не может забить "Барселоне" на "Сантьяго Бернабеу" уже более трех лет. | soccernews.ru

комментарии
Замерщик

Усё равно шо писюнами мериться.

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