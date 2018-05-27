Роналду вплотную приблизился к рекордсмену по количеству выигрышей кубков чемпионов
Форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду вплотную приблизился к рекордсмену по количеству выигрышей кубков чемпионов.
Так, вчерашняя победа португальца с его командой в турнире стала для него уже пятой. Ранее он поднимал "ушастого" над головой в 2008-м, 2014-м, 2016-м и 2017-м годах. Больше него кубок чемпионов выигрывал только другой великий нападающий королевского клуба Пако Хенто - шесть раз в 1956-м, 1957-м, 1958-м, 1959-м, 1960-м и 1966-м годах.
Напомним, Роналду стал лучшим игроком сезона в Лиге Чемпионов. | soccernews.ru
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