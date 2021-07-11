Роналду вручили награду телеканала ESPN
Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен
Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду в четвертый раз стал лауреатом премии ESPY Awards в номинации "Лучший иностранный спортсмен, мужской футбол". Данную награду присуждает американский телеканал ESPN.
"Я благодарен за эту прекрасную награду. Она вручается по результатам голосования среди болельщиков, поэтому этот приз для меня еще более особенный. Спасибо большое. Я хотел бы присутствовать лично, но не могу, к сожалению", - сказал Роналду.
36-летний Роналду в прошлом сезоне провел за "Ювентус" 44 матча во всех турнирах, забил 36 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
Не пропустите: Сарри рассказал о трудностях работы с Роналду. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Месси стал лучшим бомбардиром и ассистентом Кубка Америки
-
В "Спартаке" назвали причину исчезновения профиля Урунова с сайта клуба
-
Месси прокомментировал завоевание первого трофея со сборной Аргентины
-
Месси выиграл 37-й трофей в карьере
-
Месси вручили трофей за выигрыш Кубка Америки с Аргентиной (видео)
Лента новостей
-
Тухель попросил "Челси" купить Холанда
-
Коваленко близок к переходу из "Аталанты" в другой итальянский клуб
-
Шкурин забил за "Динамо" Киев в первом же матче и спас команду от поражения (видео)
-
Италия - Англия: где смотреть финал Евро-2020
-
Роналду вручили награду телеканала ESPN
-
Месси стал лучшим бомбардиром и ассистентом Кубка Америки
-
Витория рассказал, почему Урунов не тренируется со "Спартаком"
-
"Арсенал" договорился о трансфере бельгийского таланта
-
1
"Барселона" отреагировала на завоевание Месси первого трофея со сборной Аргентины
-
В "Спартаке" назвали причину исчезновения профиля Урунова с сайта клуба
-
Месси признан лучшим игроком Кубка Америки-2021
-
Месси расплакался после окончания финала Кубка Америки Аргентина - Бразилия (видео)
-
Месси сфотографировался с трофеем Кубка Америки
-
Месси прокомментировал завоевание первого трофея со сборной Аргентины
-
В родном городе Месси отреагировали на выигрыш Аргентиной Кубка Америки (фото)
-
Дети Месси отреагировали на выигрыш Аргентиной Кубка Америки (видео)
-
Неймар ярко поздравил Месси с завоеванием Кубка Америки (видео)
-
Месси вместе с партнерами по сборной Аргентины ярко отпраздновал завоевание Кубка Америки (видео)
-
Месси выиграл 37-й трофей в карьере
-
Месси вручили трофей за выигрыш Кубка Америки с Аргентиной (видео)
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17