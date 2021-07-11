Роналду вручили награду телеканала ESPN

Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду в четвертый раз стал лауреатом премии ESPY Awards в номинации "Лучший иностранный спортсмен, мужской футбол". Данную награду присуждает американский телеканал ESPN.

"Я благодарен за эту прекрасную награду. Она вручается по результатам голосования среди болельщиков, поэтому этот приз для меня еще более особенный. Спасибо большое. Я хотел бы присутствовать лично, но не могу, к сожалению", - сказал Роналду.

36-летний Роналду в прошлом сезоне провел за "Ювентус" 44 матча во всех турнирах, забил 36 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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