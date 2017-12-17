Роналду все еще надеется, что "Реал" предложит ему новый контракт

Теги реал мадридкриштиану роналду

Роналду все еще надеется, что "Реал" предложит ему новый контрактВедущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду все еще надеется, что его клуб предложит ему новый контракт.

Так, по сведениям Marca, португалец считает, что своими выступлениями в прошлом и текущем сезонах он наряду с выигранными трофеями командой заслуживает того, чтобы стать самым высокооплачиваемым игроком планеты. Однако на сегодняшний день руководство "сливочных" такого варианта развития событий не рассматривает.

Напомним, Роналду раздражен слухами о возможном приобретении "Реалом" Неймара. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Итоги и символическая сборная 18-го тура АПЛ

Итоги и символическая сборная 18-го тура АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 16 42
2 Атлетико Мадрид 16 36
3 Валенсия 16 34
4 Реал Мадрид 15 31
5 Севилья 16 29
6 Вильярреал 16 24
7 Жирона 16 23
8 Эйбар 16 21
9 Хетафе 16 20
10 Реал Сосьедад 16 20
11 Леганес 15 20
12 Сельта Виго 16 18
13 Атлетик Бильбао 16 18
14 Бетис 15 18
15 Леванте 16 17
16 Эспаньол 16 17
17 Депортиво Ла-Корунья 16 15
18 Алавес 16 12
19 Малага 15 11
20 Лас Пальмас 16 11
Полная таблица

топ-5 тегов