Роналду все еще надеется, что "Реал" предложит ему новый контракт

Ведущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду все еще надеется, что его клуб предложит ему новый контракт.

Так, по сведениям Marca, португалец считает, что своими выступлениями в прошлом и текущем сезонах он наряду с выигранными трофеями командой заслуживает того, чтобы стать самым высокооплачиваемым игроком планеты. Однако на сегодняшний день руководство "сливочных" такого варианта развития событий не рассматривает.

Напомним, Роналду раздражен слухами о возможном приобретении "Реалом" Неймара. | soccernews.ru