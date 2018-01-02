Роналду все еще надеется продлить контракт с "Реалом"

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Роналду все еще надеется продлить контракт с "Реалом"Ведущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду все еще надеется продлить контракт со своим клубом.

Как информирует AS, португальский форвард по-прежнему придерживается выжидательной позиции, надеясь, что руководство "сливочных" таки предложит сесть за "стол переговоров" относительно подписания нового соглашения, которое сделает игрока самым высокооплачиваемым футболистом планеты.

Напомним, ранее сообщалось, что Роналду занялся поисками жилья в Лондоне

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