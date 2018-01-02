Роналду все еще надеется продлить контракт с "Реалом"
Ведущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду все еще надеется продлить контракт со своим клубом.
Как информирует AS, португальский форвард по-прежнему придерживается выжидательной позиции, надеясь, что руководство "сливочных" таки предложит сесть за "стол переговоров" относительно подписания нового соглашения, которое сделает игрока самым высокооплачиваемым футболистом планеты.
Напомним, ранее сообщалось, что Роналду занялся поисками жилья в Лондоне.
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|Команда
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|О
|1
|Барселона
|16
|42
|2
|Атлетико Мадрид
|16
|36
|3
|Валенсия
|16
|34
|4
|Реал Мадрид
|15
|31
|5
|Севилья
|16
|29
|6
|Вильярреал
|16
|24
|7
|Жирона
|16
|23
|8
|Эйбар
|16
|21
|9
|Хетафе
|16
|20
|10
|Реал Сосьедад
|16
|20
|11
|Леганес
|15
|20
|12
|Сельта Виго
|16
|18
|13
|Атлетик Бильбао
|16
|18
|14
|Бетис
|15
|18
|15
|Леванте
|16
|17
|16
|Эспаньол
|16
|17
|17
|Депортиво Ла-Корунья
|16
|15
|18
|Алавес
|16
|12
|19
|Малага
|15
|11
|20
|Лас Пальмас
|16
|11