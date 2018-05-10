Ведущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду все еще работает по индивидуальной программе.

Так, 33-летний форвард снова отсутствовал на тренировке своей команды, которая состоялась сегодня. Другим игроком "сливочных", кто также продолжает восстанавливаться от травмы, стал их защитник Даниэль Карвахаль.

Напомним, вчера "Реал" уступил "Севилье". | soccernews.ru