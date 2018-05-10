Роналду все еще работает по индивидуальной программе

Теги криштиану роналдуреал мадриддани карвахаль

Роналду все еще работает по индивидуальной программеВедущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду все еще работает по индивидуальной программе.

Так, 33-летний форвард снова отсутствовал на тренировке своей команды, которая состоялась сегодня. Другим игроком "сливочных", кто также продолжает восстанавливаться от травмы, стал их защитник Даниэль Карвахаль.

Напомним, вчера "Реал" уступил "Севилье". | soccernews.ru

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