Роналду все еще рассматривает вариант с уходом из "Реала"

Теги реал мадридкриштиану роналду

Роналду все еще рассматривает вариант с уходом из "Реала"Ведущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду все еще рассматривает вариант с уходом из своего клуба.

Так, по сведениям El Mundo Deportivo, португалец недоволен позицией руководства "сливочных", которое до сих пор не предложило ему продлить контракт с существенным повышением оклада. Ввиду такой позиции королевского клуба пятикратный обладатель "Золотого мяча" все еще не исключает свой возможный отъезд из "Сантьяго Бернабеу" уже ближайшим летом.

Напомним, "Реал" уже готовит новый контракт для Роналду. | soccernews.ru

комментарии
камрон

привет роналду не уходи из реала договорись с призедентом я тебя люблю

Ответить

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

ПСЖ сразится с "Сент-Этьеном" в стартовом матче 32 тура Лиги 1

ПСЖ сразится с "Сент-Этьеном" в стартовом матче 32 тура Лиги 1

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 30 76
2 Атлетико Мадрид 30 67
3 Реал Мадрид 30 63
4 Валенсия 30 62
5 Вильярреал 30 47
6 Бетис 30 46
7 Севилья 30 46
8 Жирона 30 44
9 Сельта Виго 30 40
10 Эйбар 30 40
11 Хетафе 30 39
12 Атлетик Бильбао 30 36
13 Эспаньол 30 36
14 Леганес 30 36
15 Реал Сосьедад 30 34
16 Алавес 30 32
17 Леванте 30 28
18 Лас Пальмас 30 21
19 Депортиво Ла-Корунья 30 20
20 Малага 30 17
Полная таблица

топ-5 тегов