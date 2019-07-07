Роналду: "Всегда готов к новому сезону, хочу отлично его провести"

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Роналду: "Всегда готов к новому сезону, хочу отлично его провести"

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду рассказал, чего ждет от сезона-2019/20. Об этом сообщает Marca.

"Я всегда готов, жду новый сезон, чтобы отлично его провести. Всегда ставлю эту цель. Хочу показывать свой максимум в каждом сезоне и завоевывать трофеи. Рад приехать в Мадейру, хочу провести время с семьей", - сказал Роналду.

Криштиану перешёл в "Ювентус" из "Реала" летом 2018 году. В дебютном сезоне футболист стал чемпионом Италии. В 43 матчах он забил 28 голов.

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