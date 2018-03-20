Роналду: "Всегда говорю, что я - лучший, что бы кто не говорил вокруг"

Ведущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду в очередной раз поставил себя выше других игроков.

" Я всегда верю и говорю, что я - лучший, что бы кто не говорил вокруг, а затем я доказываю это на поле. И это я делаю из года в год ", - приводит слова пятикратного обладателя "Золотого мяча" из Португалии El Mundo Deportivo.

Напомним, Мейвезер назвал клуб, в котором Роналду может завершить свою карьеру. | soccernews.ru