Роналду: "Всегда говорю, что я - лучший, что бы кто не говорил вокруг"

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Роналду: "Всегда говорю, что я - лучший, что бы кто не говорил вокруг"Ведущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду в очередной раз поставил себя выше других игроков.

"Я всегда верю и говорю, что я - лучший, что бы кто не говорил вокруг, а затем я доказываю это на поле. И это я делаю из года в год", - приводит слова пятикратного обладателя "Золотого мяча" из Португалии El Mundo Deportivo.

Напомним, Мейвезер назвал клуб, в котором Роналду может завершить свою карьеру. | soccernews.ru

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