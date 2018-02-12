Роналду: "Всегда стараюсь демонстрировать свою лучшую игру, но иногда все идет не так, как хотелось бы"

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Роналду: "Всегда стараюсь демонстрировать свою лучшую игру, но иногда все идет не так, как хотелось бы"Ведущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду прокомментировал свой хет-трик в субботней игре Ла Лиги с "Реалом Сосьедад" из Сан-Себастьяна.

"Я всегда стараюсь показать свой лучший уровень, но иногда все идет не так, как хотелось бы. Однако опыт научил меня, что мы должны прилагать все усилия для достижения наших целей", - цитирует 33-летнего португальца The Sun.

Напомним, Роналду прокомментировал предстоящее противостояние с ПСЖ. | soccernews.ru

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