Роналду всерьез рассматривает вариант с продолжением карьеры в MLS

Форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду всерьез рассматривает вариант с продолжением своей карьеры в американской MLS.

Как информирует El Mundo Deportivo, окончательное решение по своему будущему португальский бомбардир "сливочных" будет принимать после завершения Чемпионата Мира в России. Однако уже сегодня известно, что одним из вариантов для него будет переезд в США.

Напомним, ранее появилась информация, что Роналду намерен вернуться в Англию. | soccernews.ru