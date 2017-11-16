Роналду всерьез рассматривает вариант с продолжением карьеры в MLS

Теги криштиану роналдуреал мадрид

Роналду всерьез рассматривает вариант с продолжением карьеры в MLSФорвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду всерьез рассматривает вариант с продолжением своей карьеры в американской MLS.

Как информирует El Mundo Deportivo, окончательное решение по своему будущему португальский бомбардир "сливочных" будет принимать после завершения Чемпионата Мира в России. Однако уже сегодня известно, что одним из вариантов для него будет переезд в США.

Напомним, ранее появилась информация, что Роналду намерен вернуться в Англию. | soccernews.ru

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